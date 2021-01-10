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16:11 10.01.2021

На участке водопровода "Горловка-Торецк" выявлены 4 места порывов

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На участке водопровода "Горловка-Торецк" выявлены 4 места порывов

Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружили 4 места порывов, влияющие на отсутствие водоснабжения г.Торецк и еще четырех населенных пунктов, сообщает в воскресенье пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

"В 14:00 10 января завершено обследование участка водопровода "Горловка-Торецк" за пределами пгт Пивденное, выявлено 4 места порывов. Сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" частично проведены земляные работы", - говорится в сообщении.

Пиротехнический расчет Госслужбы Украины по ЧС во время сопровождения сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружил и изъял гранату ПГ-22. Всего к обследованию привлекались 24 человека и 6 единиц техники, из них от ГСЧС - 5 человек и 2 единицы техники.

"Предварительно на 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях пгт Пивденное при соблюдении режима прекращения огня", - говорится в информации.

В ОГА напомнили, что с 4 января без водоснабжения остается население г.Торецк, г. Зализное, пгт Северное, пгт Пивденное и частично пгт Щербиновка. В "серой зоне" работникам КП "Компания "Вода Донбасса" разрешено проводить работы только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ и пиротехнического расчета ГСЧС Украины.

Теги: #водопровод #донбасс #торецк
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