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14:50 10.01.2021

В начале недели в Украине без осадков, лишь на юге - дожди с мокрым снегом

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В начале недели в Украине без осадков, лишь на юге - дожди с мокрым снегом

В ближайшие сутки, 11 января, погоду Украины будет определять область повышенного давления, сформированная в прохладном воздухе, лишь на крайнем юге страны скажется влияние атмосферного фронта, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без существенных осадков, лишь на юге Одесской области и в Крыму дождь и мокрый снег. В юго-восточной части, западных и местами северных областях на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 11° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье и на крайнем юге страны до 5° тепла.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 января самая высокая температура днем была +11,1 в 1991г., самая низкая ночью -32,9 в 1950г.

Во вторник, 12 января, в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе слабый снег, днём в южной части местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в южной части и Закарпатье 0-5° мороза; днём от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве 12 января без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза; днём около 0°.

Теги: #погода #прогноз
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