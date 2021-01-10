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12:27 10.01.2021

Подача газа на Полтавщине возобновлена, спасатели просят людей следить за газовыми приборами

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Подача газа на Полтавщине возобновлена, спасатели просят людей следить за газовыми приборами

По состоянию на 11.00 воскресенья возобновлено газоснабжение всех 17 населенных пунктов Полтавской области, оставшихся без газа после взрыва на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"Специалисты Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области проводят оповещение населения в связи с восстановлением газоснабжения в населенных пунктах, которое было прекращено вследствие отключения ГРС "Вишневое", - говорится в сообщении на странице ГСЧС Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье.

"Спасатели просят жителей домов находиться дома и следить за своими газовыми приборами", - призвали в ГСЧС.

Как сообщалось, по информации ГСЧС, в Лубенском районе Полтавской области днем 9 января произошла разгерметизация газопровода, вследствие чего произошел пожар, жертв и пострадавших нет.

"Оператор ГТС Украины" сообщил, что произошедшая в 15:50 субботы авария на участке магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" около г.Лубны не повлияла на транзит природного газа в Европу.

Теги: #полтавская_область #газоснабжение
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