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12:07 10.01.2021

В Киеве за сутки выявили 404 новых заражений коронавирусом

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В Киеве за сутки выявили 404 новых заражений коронавирусом

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 выявили у 404 человек, умерли 10 человек, сообщил в воскресенье мэр города Виталий Кличко.

"Заболели: 264 женщины в возрасте от 18 до 90 лет; 125 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет; 10 девочек от 20 дней до 17 лет и 5 мальчиков от 4 до 11 лет. Заболели, в частности, 9 медиков", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 31 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на воскресенье в Киеве уже 117217. Всего за период пандемии в столице 2077 летальных случаев от вируса.

Выздоровели за сутки 455 человек. Всего коронавирус преодолели 43239 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 185, Печерском - 58 и Соломенском районе - 42 случая.

Теги: #киев #covid_19 #статистика
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