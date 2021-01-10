Кулеба выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Индонезии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным 62 человек, погибших при крушении пассажирского самолета компании Sriwijaya Air, вылетевшего 9 января из столицы Индонезии Джакарты и упавшего к северу от нее в Яванское море.

"Потрясен трагическими сообщениями о катастрофе рейса Sriwijaya Air SJ182 в Индонезии. Я искренне сочувствую семьям погибших. Украина поддерживает народ и правительство Индонезии в это непростое время", - написал Кулеба в своем аккаунте в Твиттере в воскресенье.

Как сообщалось, 9 января власти Индонезии сообщили, что диспетчеры потеряли контакт с пассажирским самолетом компании Sriwijaya Air, который вылетел из столицы страны Джакарты в Понтианак на острове Калимантан. Позднее поступала информация об обнаружении обломков в Яванском море.

Позже министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о том, что пассажирский самолет компании Sriwijaya Air потерпел крушение. "Он разбился возле острова Лаки", - приводит издание слова министра.

Также министр сообщил, что всего на борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека - 50 пассажиров, включая 10 детей, и 12 членов экипажа.