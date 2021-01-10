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11:26 10.01.2021

Полиция Умани открыла дело из-за повреждения мемориальной стены воинам АТО

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Полиция Умани открыла дело из-за повреждения мемориальной стены воинам АТО

Сектор дознания Уманского районного управления полиции (Черкасская обл.) открыл уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка – повреждения мемориальной стены воинам антитеррористической операции (АТО).

"8 января около 9.00 в Уманское районное управление полиции поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни", - говорится в сообщении на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Во время выезда на место происшествия следственно-оперативная группа установила факты повреждения трех фотографий и прожектора, который подсвечивал обелиск Славы.

Теги: #мемориал #ато #умань #повреждение
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