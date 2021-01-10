События

10:17 10.01.2021

Спасатели в Индонезии извлекают из воды останки погибших и обломки потерпевшего крушение авиалайнера

1 мин читать

В Индонезии продолжаются поисковые работы после крушения пассажирского самолета компании Sriwijaya Air севернее Джакарты, передают в воскресенье западные СМИ.

Спасатели извлекают из воды человеческие останки, одежду и личные вещи, а также металлические обломки самолета.

Спустя четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air вошел в крутое пикирование и исчез с радаров, находясь над Яванским морем.

По данным FlightRadar24, когда диспетчеры потеряли контакт с самолетом, он находился на высоте 3350 метров, а затем резко ее потерял до 76 метров. Как выяснилось позднее, незадолго до потери связи с диспетчерами самолет отклонился от курса. Позднее сигнал уловило военное судно, и водолазы обнаружили обломки самолета на глубине 23 метров.

По заявлению властей, все 62 человека на борту, пассажиры и члены экипажа, включая 10 детей, были индонезийцами.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с крушением авиалайнера.

Теги: #самолет #крушение #индонезия #обломки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:55 10.01.2021
Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета

Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета

16:22 09.01.2021
Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

15:49 09.01.2021
Украинцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета - МИД

Украинцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета - МИД

14:34 09.01.2021
Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

14:22 09.01.2021
Посольство в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета, с которым утеряна связь

Посольство в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета, с которым утеряна связь

13:15 09.01.2021
В Индонезии потерян контакт с самолетом Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты

В Индонезии потерян контакт с самолетом Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты

08:38 08.01.2021
Иран будет привлечен к ответственности с целью установления справедливости и обеспечения выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим государствам – заявление

Иран будет привлечен к ответственности с целью установления справедливости и обеспечения выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим государствам – заявление

14:07 30.12.2020
Украина до сих пор не получила от Ирана технический отчет о сбитом самолете МАУ - Енин

Украина до сих пор не получила от Ирана технический отчет о сбитом самолете МАУ - Енин

13:56 29.12.2020
Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

08:41 27.12.2020
Жертвами крушения военного вертолета в Пакистане стали четыре человека

Жертвами крушения военного вертолета в Пакистане стали четыре человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 5011 новых инфицированных Covid-19, выздоровели 5292 человека

Авария на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" не повлияла на транзит газа в Европу - ОГТСУ

АВАРИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ УГРОЖАЕТ ТРАНЗИТУ – ОГТСУ

В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

ПОСЛЕДНЕЕ

Первый этап ликвидации аварии на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" выполнен

В ДТП во Львовской области один человек погиб и четверо травмированы

В Днепропетровской области от взрыва гранаты пострадали двое детей

В Полтавской области после взрыва на газопроводе продолжается факельное горение

Число заражений COVID-19 в мире превысило 89,6 млн, число жертв - 1,92 млн

В Грузии за сутки выявлено 1143 новых случая COVID-19, скончалось 23 человека

На горе Поп Иван Черногорский ясно и морозно

В Украине за сутки 5011 новых инфицированных Covid-19, выздоровели 5292 человека

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

В Харькове назвали самые популярные нарушения карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА