События

10:15 10.01.2021

В Днепропетровской области от взрыва гранаты пострадали двое детей

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В Днепропетровской области от взрыва гранаты пострадали двое детей

В Днепропетровской области от взрыва гранаты пострадали двое детей, полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Полиция открыла уголовные производства по факту травмирования двух детей. Предварительно установлено, что во время игры у ребят в руках взорвался запал от ручной гранаты", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

В полиции рассказали, что событие произошло 9 января около 19:00 в частном доме в пгт Карнауховка Южного района Каменского. В результате взрыва дети 14-ти и 6-ти лет получили травмы рук, живота и лица. Их доставили в областную детскую больницу. Установлено, что взрыв произошел по месту жительства семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток.

Правоохранители в ходе расследования установят обстоятельства преступления и происхождения боеприпаса.

Теги: #дети #граната #украина #днепропетровская_область
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