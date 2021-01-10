В Полтавской области после взрыва на газопроводе продолжается факельное горение

В Полтавской области продолжается факельное горение после взрыва на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 10 января наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей", - говорится в сообщении.

К проведению работ по восстановлению газоснабжения привлечено 21 человек и 4 единицы техники Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Всего к работам привлечено 71 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС 45 человек личного состава и 10 единиц техники.