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09:57 10.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 89,6 млн, число жертв - 1,92 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 89,6 млн, число жертв - 1,92 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья достигло 89 млн 630 тыс. 87 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 926 тыс. 544, выздоровели более 63 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 22 млн 132 тыс. 396 инфицированных COVID-19, зафиксировано 372 тыс. 428 летальных исходов, излечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 450 тыс. 284, число скончавшихся - до 150 тыс. 999, поправились более 10 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 75 тыс. 998 заболевших, из них умер 202 тыс. 631 человек, вылечились более 7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 248,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 149 человек, Индии - 109, Бразилии - 950.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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