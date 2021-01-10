Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета

Спасатели обнаружили обломки индонезийского самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение возле острова Лаки в Яванском море, сообщает местное издание Kompas.

По данным издания, между островами Лаки и Ланканг обнаружены обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, фрагменты электропроводки, шасси. В ближайшее время обломки будут доставлены на берег.

Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air потерпел крушение в субботу, 9 января, и упал в Яванское море. Министр транспорта Индонезии сообщил, что всего на борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека - 50 пассажиров, включая десять детей, и 12 членов экипажа.