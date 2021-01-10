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09:26 10.01.2021

В Грузии за сутки выявлено 1143 новых случая COVID-19, скончалось 23 человека

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В Грузии за сутки выявлено 1143 новых случая COVID-19, скончалось 23 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 143 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 239 тыс. 229, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 2058 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 773 человек, за минувшие сутки скончалось еще 23 человека.

Число выздоровевших составляет 225 тыс. 335 человек.

Теги: #статистика #грузия #вирус
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