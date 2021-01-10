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09:10 10.01.2021

На горе Поп Иван Черногорский ясно и морозно

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На горе Поп Иван Черногорский ясно и морозно

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в воскресенье утром -14°С, ясно и почти безветренно.

"По состоянию на 7:45 10.01.2021 на г. Поп Иван Черногорский ясно, небольшая облачность. Ветер северный, 1-2 м/с. Температура воздуха -14°С", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве температура воздуха в настоящее время около 0°С.

Теги: #гора_пип_иван #погода
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