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08:36 10.01.2021

В Украине за сутки 5011 новых инфицированных Covid-19, выздоровели 5292 человека

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В Украине за сутки 5011 новых инфицированных Covid-19, выздоровели 5292 человека

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 5 011 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 5 292 человек, умерло 99 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 011 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 января 2021 года. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали - 2100 человек, летальных случаев – 99, выздоровели - 5292 человека", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 9 января зафиксировано 4 846 случаев Covid-19, 8 января выявлено 5 676 новых инфицированных коронавирусом, 7 января сообщалось о 8 997 случаях инфицирования COVID-19, 6 января министр проинформировал о 6 911 новых случаях, 5 января сообщалось о 5 334 случаях, 4 января в Украине было 4 158 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 115 026 человек, 19 767 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 791 598 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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