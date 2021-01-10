Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Среди наших воинов боевых потерь нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку Водяного.

Также, наемники дважды проявляли вооруженную активность неподалеку Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.