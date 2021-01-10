События

07:36 10.01.2021

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Среди наших воинов боевых потерь нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку Водяного.

Также, наемники дважды проявляли вооруженную активность неподалеку Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:31 10.01.2021
В Харькове назвали самые популярные нарушения карантина

В Харькове назвали самые популярные нарушения карантина

05:36 10.01.2021
Национальный музей Украины открыл новую витрину, посвященную 8-й полтавской медицинской роте

Национальный музей Украины открыл новую витрину, посвященную 8-й полтавской медицинской роте

04:32 10.01.2021
Правоохранители в Черкасской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырехмесячного ребенка

Правоохранители в Черкасской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырехмесячного ребенка

04:31 10.01.2021
В "серой зоне" на Донбассе ремонтники нашли место повреждения на водоводе в Торецке

В "серой зоне" на Донбассе ремонтники нашли место повреждения на водоводе в Торецке

02:43 10.01.2021
На территории новостройки в Киеве произошел пожар, пострадавших нет

На территории новостройки в Киеве произошел пожар, пострадавших нет

00:58 10.01.2021
Шмыгаль: Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс рабочих мест

Шмыгаль: Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс рабочих мест

23:08 09.01.2021
В Полтавской области из-за аварии на газопроводе от газа отключили часть района

В Полтавской области из-за аварии на газопроводе от газа отключили часть района

22:36 09.01.2021
На столичном Подоле обнаружили работающие аттракционы, несмотря на карантин

На столичном Подоле обнаружили работающие аттракционы, несмотря на карантин

21:38 09.01.2021
Авария на газопроводе в Полтавской области не повлияла на работу ПХГ

Авария на газопроводе в Полтавской области не повлияла на работу ПХГ

20:44 09.01.2021
Виной взрыва на газопроводе в Полтавской области не исключена диверсия

Виной взрыва на газопроводе в Полтавской области не исключена диверсия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Авария на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" не повлияла на транзит газа в Европу - ОГТСУ

АВАРИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ УГРОЖАЕТ ТРАНЗИТУ – ОГТСУ

В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Папа римский намерен на следующей неделе вакцинироваться от коронавируса

Экс-глава Пентагона призвал Байдена реформировать систему контроля над ядерным арсеналом США

В Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ"

Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе в Полтавской области

Авария на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" не повлияла на транзит газа в Европу - ОГТСУ

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

АВАРИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ УГРОЖАЕТ ТРАНЗИТУ – ОГТСУ

ГСЧС: по предварительным данным, жертв взрыва на газопроводе в Полтавской области нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА