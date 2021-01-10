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07:31 10.01.2021

В Харькове назвали самые популярные нарушения карантина

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В Харькове назвали самые популярные нарушения карантина

В Харькове с начала всеукраинского карантина обнаружили 38 правонарушений, восемь из которых касались работы магазинов, продававших непродовольственные товары, а остальные 30 - пребывание граждан без маски, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, магазин непродовольственных товаров на проспекте Петра Григоренко и цветочная лавка по улице Плехановской работали вопреки ограничениям, которые начали действовать в Украине.

Магазин одежды на просп. Московском в Немышлянском районе также работал, несмотря на действующие запреты.

В отношении нарушителей полицейские составили 38 протоколов по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всего полицейские проверили 490 объектов на территории Харькова и области, из них: 207 ресторанов и кафе, 47 рынков, 144 магазины, 35 перевозчиков, 7 общежитий, 35 мест отдыха и 15 других объектов.

Как сообщалось, в Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №1236 от 9 декабря 2020 года, карантин продлится до 00:00 25 января 2021 года.

Теги: #нарушения #карантин #украина #харьков
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