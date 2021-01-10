События

05:36 10.01.2021

Национальный музей Украины открыл новую витрину, посвященную 8-й полтавской медицинской роте

1 мин читать

Национальный военно-исторический музей Украины открыл новую витрину, посвященную 8-й полтавской медицинской роте, сообщила пресс-служба командования медицинских сил Вооруженных сил.

"О полтавчанах почти никто не помнит, так как считают, что в операции принимал участие некий международный "Красный Крест". На самом деле это был не "Красный Крест", а сформированная из полтавчан-добровольцев восьмая медицинская рота, которая занималась вывозом из зоны АТО раненых и предоставлением им первой медицинской помощи. Благодаря им остались живыми сотни людей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе командования отметили, что полтавскую медроту перебросили в район Иловайска во второй половине дня 29 августа. В течение 30 августа - 1 сентября 2014г полтавчане собрали и вывезли большое количество раненых, пленных и тела погибших.

Теги: #витрина #медрота #украина #музей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:32 10.01.2021
Правоохранители в Черкасской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырехмесячного ребенка

Правоохранители в Черкасской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырехмесячного ребенка

04:31 10.01.2021
В "серой зоне" на Донбассе ремонтники нашли место повреждения на водоводе в Торецке

В "серой зоне" на Донбассе ремонтники нашли место повреждения на водоводе в Торецке

02:43 10.01.2021
На территории новостройки в Киеве произошел пожар, пострадавших нет

На территории новостройки в Киеве произошел пожар, пострадавших нет

00:58 10.01.2021
Шмыгаль: Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс рабочих мест

Шмыгаль: Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс рабочих мест

23:08 09.01.2021
В Полтавской области из-за аварии на газопроводе от газа отключили часть района

В Полтавской области из-за аварии на газопроводе от газа отключили часть района

22:36 09.01.2021
На столичном Подоле обнаружили работающие аттракционы, несмотря на карантин

На столичном Подоле обнаружили работающие аттракционы, несмотря на карантин

21:38 09.01.2021
Авария на газопроводе в Полтавской области не повлияла на работу ПХГ

Авария на газопроводе в Полтавской области не повлияла на работу ПХГ

20:44 09.01.2021
Виной взрыва на газопроводе в Полтавской области не исключена диверсия

Виной взрыва на газопроводе в Полтавской области не исключена диверсия

19:27 09.01.2021
ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ"

ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ"

09:21 09.01.2021
В Украине за сутки 4846 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 7961 человек – Степанов

В Украине за сутки 4846 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 7961 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Авария на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" не повлияла на транзит газа в Европу - ОГТСУ

АВАРИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ УГРОЖАЕТ ТРАНЗИТУ – ОГТСУ

В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Папа римский намерен на следующей неделе вакцинироваться от коронавируса

Экс-глава Пентагона призвал Байдена реформировать систему контроля над ядерным арсеналом США

В Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе в Полтавской области

Авария на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" не повлияла на транзит газа в Европу - ОГТСУ

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

АВАРИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ УГРОЖАЕТ ТРАНЗИТУ – ОГТСУ

ГСЧС: по предварительным данным, жертв взрыва на газопроводе в Полтавской области нет

В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА