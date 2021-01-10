Национальный музей Украины открыл новую витрину, посвященную 8-й полтавской медицинской роте

Национальный военно-исторический музей Украины открыл новую витрину, посвященную 8-й полтавской медицинской роте, сообщила пресс-служба командования медицинских сил Вооруженных сил.

"О полтавчанах почти никто не помнит, так как считают, что в операции принимал участие некий международный "Красный Крест". На самом деле это был не "Красный Крест", а сформированная из полтавчан-добровольцев восьмая медицинская рота, которая занималась вывозом из зоны АТО раненых и предоставлением им первой медицинской помощи. Благодаря им остались живыми сотни людей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе командования отметили, что полтавскую медроту перебросили в район Иловайска во второй половине дня 29 августа. В течение 30 августа - 1 сентября 2014г полтавчане собрали и вывезли большое количество раненых, пленных и тела погибших.