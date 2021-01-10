Правоохранители в Черкасской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырехмесячного ребенка

Правоохранители в Черкасской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырехмесячного ребенка, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщила пресс-служба национальной полиции области.

"9 января около 9:00 утра в дежурную часть Уманского районного управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что в селе Летечивка умер четырехмесячный ребенок от телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что к смерти ребенка причастен его 28-летний отец. Выяснилось, что мужчина имел неприязненные отношения к сыну и были случаи, когда он бил его.

В пресс-службе полиции отметили, что злоумышленник признался в содеянном. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Следствие по данному факту продолжается.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.