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01:44 10.01.2021

Папа римский намерен на следующей неделе вакцинироваться от коронавируса

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Папа римский намерен на следующей неделе вакцинироваться от коронавируса

Папа римский Франциск объявил, что он собирается на следующей неделе сделать прививку от коронавируса COVID-19, сообщили в субботу западные СМИ.

"На следующей неделе мы начнем делать это (вакцинацию - ИФ) здесь в Ватикане, я подал заявку, мы должны сделать это", - сказал он.

При этом понтифик подверг критике тех, кто выступает против иммунизации от коронавируса.

"Наблюдаются (случаи - ИФ) самоубийственного отказа от этого, чего я объяснить не могу, но сегодня мы вынуждены вакцинироваться", - пояснил он.

 

Теги: #ватикан #вакцинация #планы #понтифик
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