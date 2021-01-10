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00:58 10.01.2021

Шмыгаль: Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс рабочих мест

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Шмыгаль: Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс рабочих мест

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс рабочих мест.

"Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн", - написал Шмыгаль в Facebook.

По его словам, благодаря государственной поддержке в 2020 году трудоустроили более 600 тыс украинцев.

Теги: #поддержка #украина #бизнес #кабмин
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