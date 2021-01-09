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23:35 09.01.2021

Экс-глава Пентагона призвал Байдена реформировать систему контроля над ядерным арсеналом США

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Экс-глава Пентагона призвал Байдена реформировать систему контроля над ядерным арсеналом США

Экс-глава Пентагона Уильям Перри на фоне политической ситуации в США призвал избранного президента Джо Байдена с целью снизить риски международной безопасности изменить систему контроля над американским ядерным арсеналом.

При этом ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, как не дать "нестабильному" Дональду Трампу в последние дни пребывания на президентском посту начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе.

"Будучи на посту, президент имеет абсолютное право начать ядерную войну. За минуты Трамп может пустить в ход сотни ядерных бомб или одну. Ему не нужно другое мнение на этот счет. Министр обороны не имеет право голоса. Конгресс роли не играет", - отметил в свою очередь Перри в статье, написанной для издания Politico.

Также Перри указал на опасность ложной тревоги для начала конфликта.

"Сегодня ложная тревога более вероятна, поскольку наше вооружение и системы предупреждения уязвимы к кибератакам, как недавний взлом (компании - ИФ) SolarWinds Россией", - утверждает он.

По мнению Перри, для укрепления безопасности Байден должен разделить полномочия по использованию ядерного оружия с избранной группой членов Конгресса США.

"Он также должен объявить, что США никогда не начнут ядерную войну и используют (атомную - ИФ) бомбу только в ответ", - указал Перри.

Кроме того, он предложил Байдену отказаться от баллистических ракет наземного базирования, более уязвимых для первого удара неприятеля: таким образом, президенту не придется предпринимать поспешных решений, направленных на защиту подобных вооружений. Вместо этого, заключает бывший шеф Пентагона, Байдену для сдерживания потенциального врага следует положиться на оружие, размещенное на подводных лодках и имеющее больше шансов пережить удар врага.

Уильям Перри занимал пост министра обороны США в 1994 - 1997 годах.

Ранее Пелоси предупреждала, что, если Трамп немедленно не покинет пост президента, Конгресс предпримет меры, чтобы попытаться отстранить его от власти.

Призывы к отрешению Трампа стали звучать среди демократов после беспорядков во время утверждения результатов президентских выборов: 6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, в результате беспорядков как минимум пять человек погибли.

Теги: #сша #ядерное_оружие #контроль #реформы
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