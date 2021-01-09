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23:08 09.01.2021

В Полтавской области из-за аварии на газопроводе от газа отключили часть района

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В Полтавской области из-за аварии на газопроводе от газа отключили часть района

В результате взрыва на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области от газа отключили газораспределительную систему "Вишневое", вследствие чего часть Лубенского района осталась без газа, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

"По состоянию на 21:45 на месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей. Отключено ГРС "Вишневое" в результате чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов (около 3 тыс. 500 абонентов) Лубенского района", - сказано в сообщении.

Кроме того, спасатели проверяют воздух в районе аварии на загрязнение.

"С целью выявления в воздухе превышение опасных веществ метеорологическим отделением с помощью газоанализаторов проводятся замеры воздуха в рядом расположенных населенных пунктах", - рассказали в ГСЧС.

Теги: #полтавская_область #авария #газопровод #украина
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