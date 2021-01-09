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21:21 09.01.2021

В Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

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В Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который связывают с Южно-Африканской Республикой, сообщила главный санитарный врач провинции Альберта Данни Хиншо.

"Человек находится на карантине и пока нет данных о том, что вирус инфицировал других людей", - написала главный санврач в своем твиттере.

Она отметила, что первый случай инфицирования южноафриканской разновидностью Covid-19 связан с человеком, который недавно путешествовал.

В то же время Хинш отметила, что правительство канадской провинции следит за соответствующей ситуацией.

Теги: #коронавирус #канада #альберта #штамм
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