В Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который связывают с Южно-Африканской Республикой, сообщила главный санитарный врач провинции Альберта Данни Хиншо.

"Человек находится на карантине и пока нет данных о том, что вирус инфицировал других людей", - написала главный санврач в своем твиттере.

Она отметила, что первый случай инфицирования южноафриканской разновидностью Covid-19 связан с человеком, который недавно путешествовал.

В то же время Хинш отметила, что правительство канадской провинции следит за соответствующей ситуацией.