События

20:44 09.01.2021

Виной взрыва на газопроводе в Полтавской области не исключена диверсия

1 мин читать
Виной взрыва на газопроводе в Полтавской области не исключена диверсия

Оператор газотранспортных систем (ГТС) Украины не исключает, что разгерметизация на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области могла произойти из-за диверсии. Причины повреждения газопровода установят в ходе расследования, сообщила пресс-служба Оператора ГТС.

"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии или попытки незаконной врезки", - заявил оператор на странице в Facebook.

Сейчас оператор собирает и уточняет всю информацию о взрыве на газопроводе вблизи Лубнов.

Как сообщалось, произошедшая в 15:50 субботы, 9 января, авария на участке магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" около г.Лубны (Полтавская обл.) не повлияла на транзит природного газа в Европу.

 

Теги: #диверсия #полтавская_область #огтсу #взрыв #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:27 09.01.2021
ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ"

ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ"

18:39 09.01.2021
Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе в Полтавской области

Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе в Полтавской области

17:42 09.01.2021
ГСЧС: по предварительным данным, жертв взрыва на газопроводе в Полтавской области нет

ГСЧС: по предварительным данным, жертв взрыва на газопроводе в Полтавской области нет

17:12 09.01.2021
В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

09:21 09.01.2021
В Украине за сутки 4846 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 7961 человек – Степанов

В Украине за сутки 4846 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 7961 человек – Степанов

08:42 09.01.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

07:42 09.01.2021
Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, украинские военные не пострадали – штаб ООС

03:32 09.01.2021
На Буковине зафиксировали 147 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировали 147 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

20:49 08.01.2021
СБУ расследует ввоз контрабандной вакцины от коронавируса для украинских чиновников - СМИ

СБУ расследует ввоз контрабандной вакцины от коронавируса для украинских чиновников - СМИ

18:59 08.01.2021
Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу – сводка

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу – сводка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Авария на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" не повлияла на транзит газа в Европу - ОГТСУ

АВАРИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ УГРОЖАЕТ ТРАНЗИТУ – ОГТСУ

В Полтавской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

Авария на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" не повлияла на транзит газа в Европу - ОГТСУ

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

АВАРИЯ НА ГАЗОПРОВОДЕ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ УГРОЖАЕТ ТРАНЗИТУ – ОГТСУ

В Херсонской области полиция изъяла у мужчины оружие, гранаты и 100 патронов

Старейший разработчик советского ядерного проекта, уроженец Украины Халатников скончался на 102-м году жизни

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

Украинцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета - МИД

Общее число заболевших COVID-19 в странах Балтии составляет свыше 240 тыс. человек, более половины - в Литве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА