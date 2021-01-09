ЕСПЧ объявит важную информацию по делу "Украина против РФ"

Украина в течение нескольких ближайших дней ожидает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно приемлемости иска Украины против РФ из-за оккупации Крыма, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Дату оглашения решения о приемлемости ЕСПЧ разместит на своем сайте в течение ближайших нескольких дней. Если ЕСПЧ признает дело приемлемым, суд перейдет к рассмотрению жалобы Украины по существу. Если нет - будем воевать по другим делам", - написал Малюська в своем Facebook в пятницу.

Министр напомнил, что 13 марта 2014г украинское правительство подало в ЕСПЧ первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории Крыма. ЕСПЧ сразу принял заявление к своему производству и делу "Украина против России" присвоили № 20958/14 с предоставлением ей статуса приоритетной.

По его словам, содержание межгосударственной жалобы "Украина против России" охватывает жалобы правительства Украины на нарушение Россией прав граждан.

Сейчас дело находится на стадии рассмотрения вопроса о приемлемости. На этом этапе рассмотрения дела Украины доказывает юрисдикцию РФ относительно заявленных Украины нарушений.

По словам Малюськи, Украина ожидает вынесения решения ЕСПЧ о приемлемости. "Это еще не будет решением по существу требований, но будет важным промежуточным результатом", - подытожил он.