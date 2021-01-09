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18:39 09.01.2021

Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе в Полтавской области

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Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе в Полтавской области

Правоохранители устанавливают причины взрыва на магистральном газопроводе в Лубенском районе Полтавской области, информация о пострадавших отсутствует, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"В полицию Лубенского района 9 января, около 16.00, поступило сообщение от жительницы г.Лубны, что вблизи с.Енковцы произошел взрыв на газопроводе", - сказано в сообщении на сайте полиции области.

Предварительно установлено, что неподалеку с.Енковцы на расстоянии около трех километров среди поля наблюдается горение на месте, где залегает газопровод высокого давления.

"О наличии пострадавших информация отсутствует. Полиция охраняет периметр пожара, чтобы никто из гражданских не попал в опасную зону и не пострадал", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщалось, по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в Лубенском районе Полтавской области произошла разгерметизация газопровода, вследствие чего произошел пожар, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

"Оператор ГТС Украины" сообщил, что произошедшая в 15:50 субботы авария на участке магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" около г.Лубны не повлияла на транзит природного газа в Европу.

ОГТСУ уведомило об инциденте Нацполицию, СБУ и ГСЧС. Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии.

Теги: #расследование #полтавская_область #газопровод
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