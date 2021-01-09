Авария на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" не повлияла на транзит газа в Европу - ОГТСУ

Произошедшая в 15:50 субботы авария на участке магистрального газопровода (МГ) "Уренгой-Помары-Ужгород" около г.Лубны (Полтавская обл.) не повлияла на транзит природного газа в Европу, сообщил "Оператор ГТС Украины".

Согласно оперативной информации, произошла разгерметизация МГ. Жертв и пострадавших нет.

"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, в настоящее время авария локализована. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.

ОГТСУ уведомил об инциденте Нацполицию, СБУ и ГСЧС. Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии.

Ранее пресс-служба "Лубныгаз" сообщила, что из-за взрыва на магистральном газопроводе возле с.Калайдинцы Лубенского района Полтавской области возможны аварийные отключения газа. По предварительной информации, чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных станций "Новаки" и "Вишневое".

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в 15:53 в поле вблизи с. Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.

"В 16:05 перекрыта подача газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет", - указано в сообщении ведомства на странице в Facebook.