Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил, на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад, наблюдалась тишина. Только в обеденное время было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Так, два обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, вблизи населенного пункта Луганское враг открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, неподалеку н.п.Водяное, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - отметили в штабе ООС.