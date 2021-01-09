Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп были в субботу вакцинированы от коронавируса COVID-19, сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"Королева и герцог Эдинбургский сегодня привились от COVID-19", - цитирует газета слова представителя официальной лондонской резиденции королевы.

Прививки королевской чете были сделаны в Виндзорском замке, где супруги пережидают локдаун в Англии.

The Guardian указывает, что речь идет о редком случае, когда Букингемский дворец делает достоянием общественности вопросы здоровья Елизаветы II и ее супруга.

Газета напоминает, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Елизавета II с мужем отпраздновали Рождество в Виндзорском замке, решив отказаться от традиционного семейного собрания в Сандригемском дворце.