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17:42 09.01.2021

ГСЧС: по предварительным данным, жертв взрыва на газопроводе в Полтавской области нет

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ГСЧС: по предварительным данным, жертв взрыва на газопроводе в Полтавской области нет

В Лубенском районе Полтавской области произошла разгерметизация газопровода, вследствие чего произошел пожар, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз), произошел взрыв на участке, вблизи с.Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа. Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрытыми. Это очень важно!" - сообщает пресс-служба АО "Лубныгаз" на странице в Facebook.

Так, по предварительной информации чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных станций "Новаки" и "Вишневое".

"Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения, уточняется. … АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство", - говорится в сообщении.

Позже пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в 15:53 в поле вблизи с. Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.

"В 16:05 перекрыта подача газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет", - указано в сообщении ведомства на странице в Facebook.

К ликвидации огня привлечены 40 человек личного состава и 7 ед. техники ГСЧС. На место происшествия следует мобильно-оперативная группа во главе с начальником ГУ ГСЧС области. Информация уточняется.

 

Теги: #полтавская_область #газопровод #пожар
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