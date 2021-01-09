В Херсонской области полиция изъяла у мужчины оружие, гранаты и 100 патронов

В Голопристанском районе Херсонской области правоохранители задержали 37-летнего мужчину, в сумке у которого находились обрез охотничьего ружья, граната Ф-1, граната РГН и более 100 патронов различного калибра.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, оперативники получили информацию, что херсонец хочет сбыть гранаты на территории районного центра. Подозреваемого задержали на автостанции.

"Злоумышленником оказался 37-летний херсонец, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он пояснил, что нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия", - говорится в сообщении.

Изъятое направлено на исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.