Старейший разработчик советского ядерного проекта, уроженец Украины Халатников скончался на 102-м году жизни

Скончался советский и российский физик-теоретик, первый директор Института теоретической физики им. Ландау и один из разработчиков советского ядерного оружия академик Исаак Халатников, сообщили в Российской Академии наук (РАН).

"Исаак Маркович скончался, нам очень жаль", - сообщили в пресс-службе РАН.

Халатников является старейшим академиком РАН, он родился в 1919 году в Екатеринославе (теперь Днепр), окончил физический факультет Днепропетровского госуниверситета.

В 1945 году был зачислен в аспирантуру Института физических проблем Академии наук СССР. В конце 1940-х - начале 1950-х годов входил в группу теоретиков, выполнявших расчёты, касающиеся ядерного и термоядерного оружия, за что получил Сталинскую премию.

Работал с известным советским физиком Львом Ландау, стал первым директором Института теоретической физики, носящего имя Ландау.

Халатников - доктор физико-математическиХ наук, звание академика АН СССР ему присвоено в 1984 году. Автор трудов по теории квантовых жидкостей, сверхпроводимости, по квантовой электродинамике и квантовой механике.