События

16:27 09.01.2021

Старейший разработчик советского ядерного проекта, уроженец Украины Халатников скончался на 102-м году жизни

1 мин читать
Старейший разработчик советского ядерного проекта, уроженец Украины Халатников скончался на 102-м году жизни

Скончался советский и российский физик-теоретик, первый директор Института теоретической физики им. Ландау и один из разработчиков советского ядерного оружия академик Исаак Халатников, сообщили в Российской Академии наук (РАН).

"Исаак Маркович скончался, нам очень жаль", - сообщили в пресс-службе РАН.

Халатников является старейшим академиком РАН, он родился в 1919 году в Екатеринославе (теперь Днепр), окончил физический факультет Днепропетровского госуниверситета.

В 1945 году был зачислен в аспирантуру Института физических проблем Академии наук СССР. В конце 1940-х - начале 1950-х годов входил в группу теоретиков, выполнявших расчёты, касающиеся ядерного и термоядерного оружия, за что получил Сталинскую премию.

Работал с известным советским физиком Львом Ландау, стал первым директором Института теоретической физики, носящего имя Ландау.

Халатников - доктор физико-математическиХ наук, звание академика АН СССР ему присвоено в 1984 году. Автор трудов по теории квантовых жидкостей, сверхпроводимости, по квантовой электродинамике и квантовой механике.

Теги: #академик #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 05.01.2021
Кабмин упростил процедуру расследования случаев смерти медработников от COVID-19

Кабмин упростил процедуру расследования случаев смерти медработников от COVID-19

12:09 05.01.2021
Умер CFO Southwestern Energy

Умер CFO Southwestern Energy

10:55 04.01.2021
Украинка найдена мертвой в турецком Бодруме – МИД

Украинка найдена мертвой в турецком Бодруме – МИД

21:56 02.01.2021
На Черниговщине обнаружили тело прокурора ОГП Котенко, экс-помощника Матиоса

На Черниговщине обнаружили тело прокурора ОГП Котенко, экс-помощника Матиоса

17:59 02.01.2021
От коронавируса умерла волонтер Александра Тарасова

От коронавируса умерла волонтер Александра Тарасова

14:16 29.12.2020
Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

Скончался всемирно известный модельер Пьер Карден

03:16 26.12.2020
Умер замглавы МИД Беларуси, назначенный послом в США

Умер замглавы МИД Беларуси, назначенный послом в США

17:53 22.12.2020
Умер французский актер Клод Брассёр

Умер французский актер Клод Брассёр

07:55 14.12.2020
Умер британский писатель Джон Ле Карре

Умер британский писатель Джон Ле Карре

12:43 11.12.2020
Корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса в латвийской больнице

Корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса в латвийской больнице

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

Мэр Тернополя: полиция начала массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантина, нас заставляют закрыть город

В Украине за сутки 4846 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 7961 человек – Степанов

СБУ расследует ввоз контрабандной вакцины от коронавируса для украинских чиновников - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Херсонской области полиция изъяла у мужчины оружие, гранаты и 100 патронов

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

Украинцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета - МИД

Общее число заболевших COVID-19 в странах Балтии составляет свыше 240 тыс. человек, более половины - в Литве

В иранском парламенте грозят выслать инспекторов МАГАТЭ, если США до 21 февраля не снимут санкции

Прокуратура расследует обстрел боевиками бригады, выполнявшей ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк"

Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

Посольство в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета, с которым утеряна связь

Мэр Тернополя: полиция начала массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантина, нас заставляют закрыть город

Иран не позволит испытывать иностранные вакцины от COVID-19 на согражданах - Рухани

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА