События

15:49 09.01.2021

Украинцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета - МИД

1 мин читать
Украинцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета - МИД

По предварительной информации, на борту разбившегося в субботу в Индонезии пассажирского самолета компании Sriwijaya Air не было граждан Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который попал в катастрофу вблизи Джакарты", - написал Николенко в Twitter .

Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air, вылетевший в субботу из столицы Индонезии Джакарты, упал к северу от нее в Яванское море, сообщили официальные китайские СМИ.

Согласно заявлению капитана корабля береговой охраны Trisula, моряки обнаружили обломки самолеты и фрагменты тел. Также на воде были замечены спасательные жилеты и разлившееся авиационное горючее.

Ранее власти Индонезии сообщили, что диспетчеры потеряли контакт с пассажирским самолетом компании Sriwijaya Air, который вылетел из столицы страны Джакарты в Понтианак на острове Калимантан.

На борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека, включая шестерых детей.

 

Теги: #самолет #крушение #индонезия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:22 09.01.2021
Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

14:34 09.01.2021
Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

14:22 09.01.2021
Посольство в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета, с которым утеряна связь

Посольство в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета, с которым утеряна связь

13:15 09.01.2021
В Индонезии потерян контакт с самолетом Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты

В Индонезии потерян контакт с самолетом Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты

08:38 08.01.2021
Иран будет привлечен к ответственности с целью установления справедливости и обеспечения выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим государствам – заявление

Иран будет привлечен к ответственности с целью установления справедливости и обеспечения выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим государствам – заявление

14:07 30.12.2020
Украина до сих пор не получила от Ирана технический отчет о сбитом самолете МАУ - Енин

Украина до сих пор не получила от Ирана технический отчет о сбитом самолете МАУ - Енин

13:56 29.12.2020
Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

Кулеба: Украина не позволит Ирану легко откупиться за сбитый самолет МАУ

08:41 27.12.2020
Жертвами крушения военного вертолета в Пакистане стали четыре человека

Жертвами крушения военного вертолета в Пакистане стали четыре человека

14:44 23.12.2020
Украина не получала от Ирана технический отчет о крушении самолета МАУ - Енин

Украина не получала от Ирана технический отчет о крушении самолета МАУ - Енин

21:44 22.12.2020
Арестован руководитель полетов воинской части по делу о крушении АН-26 в Харьковской области

Арестован руководитель полетов воинской части по делу о крушении АН-26 в Харьковской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение пассажирского самолета севернее Джакарты

Пассажирский самолет Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты - СМИ

Мэр Тернополя: полиция начала массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантина, нас заставляют закрыть город

В Украине за сутки 4846 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 7961 человек – Степанов

СБУ расследует ввоз контрабандной вакцины от коронавируса для украинских чиновников - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Херсонской области полиция изъяла у мужчины оружие, гранаты и 100 патронов

Старейший разработчик советского ядерного проекта, уроженец Украины Халатников скончался на 102-м году жизни

Общее число заболевших COVID-19 в странах Балтии составляет свыше 240 тыс. человек, более половины - в Литве

В иранском парламенте грозят выслать инспекторов МАГАТЭ, если США до 21 февраля не снимут санкции

Прокуратура расследует обстрел боевиками бригады, выполнявшей ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк"

Мэр Тернополя: полиция начала массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантина, нас заставляют закрыть город

Иран не позволит испытывать иностранные вакцины от COVID-19 на согражданах - Рухани

Во Львовской области зафиксировали 63 нарушения требований локдауна

Сотрудники "Вода Донбасса" приступили к обследованию участка водопровода "Горловка-Торецк"

"Британский" штамм коронавируса обнаружен в 8 штатах США - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА