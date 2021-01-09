Украинцев не было на борту разбившегося в Индонезии самолета - МИД

По предварительной информации, на борту разбившегося в субботу в Индонезии пассажирского самолета компании Sriwijaya Air не было граждан Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который попал в катастрофу вблизи Джакарты", - написал Николенко в Twitter .

Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air, вылетевший в субботу из столицы Индонезии Джакарты, упал к северу от нее в Яванское море, сообщили официальные китайские СМИ.

Согласно заявлению капитана корабля береговой охраны Trisula, моряки обнаружили обломки самолеты и фрагменты тел. Также на воде были замечены спасательные жилеты и разлившееся авиационное горючее.

Ранее власти Индонезии сообщили, что диспетчеры потеряли контакт с пассажирским самолетом компании Sriwijaya Air, который вылетел из столицы страны Джакарты в Понтианак на острове Калимантан.

На борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека, включая шестерых детей.