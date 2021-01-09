Общее число заболевших COVID-19 в странах Балтии составляет свыше 240 тыс. человек, более половины - в Литве

В странах Балтии за прошедшие сутки зарегистрировано 3 367 новых случаев коронавируса, из которых 1 641 зафиксирован в Литве, 1 170 - в Латвии и 556 - в Эстонии, общее число заболевших COVID-19 в странах Балтии превышает 240 тыс человек.

Накануне в странах Балтии было выявлено 4 018 случаев заболевания, в четверг - 4 809, в среду - 4 669.

В Литве за минувшие сутки зарегистрирован 1 641 новый случай коронавируса, скончались 38 человек, сообщает в субботу новостной портал Delfi.ru. По его данным, общее число заболевших COVID-19 за весь период пандемии составляет 158 тыс. 180 человек, выздоровели - 92 тыс. 212, умер - 2 171.

В Латвии, по данным портала Delfi.ru, за прошедшие сутки выявили 1 170 новых заболевших коронавирусом, 17 человек умерли. За весь период в Латвии COVID-19 заразились 48 тыс. 952 человека.

В Латвии в субботу в Клинической университетской больнице им. Страдиньша и в Рижской Восточной клинической университетской больнице начинается вакцинация семейных врачей от COVID-19, сообщили агентству BNS в лечебных учреждениях.

26 декабря Латвия получила 9 750 доз вакцины "Comirnaty" производства "BioNTech-Pfizer", а 4 января - еще 13 тыс. 650 доз. Этого количества хватит для вакцинации 11 тыс. 700 латвийских медиков.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс распорядился начать с 11 января вакцинацию всех медиков, сообщила советник министра по вопросам коммуникации Ласма Биндере.

Как отметил Павлютс, до сих пор проводилась вакцинация работников крупнейших больниц, в субботу началась вакцинация семейных врачей, а с понедельника такая возможность будет у всех медиков - врачей, их помощников, медсестер, стоматологов, акушерок и др.

В Эстонии за минувшие сутки было проанализировано 5 348 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 556 или 10,4% от числа суточных тестов, сообщил в субботу департамент здоровья.

Скончались за сутки восемь человек, всего с начала пандемии умерли 278 человек. С начала распространения заболевания в Эстонии сделано более 673 тыс. первичных тестов на коронавирус, из которых 33 тыс. 089 оказались положительными. Вакцинированы за сутки 2 224 человека, всего вакцинировано 10 тыс. 127 человек.

С понедельника, 11 января, всем прибывающим в Эстонию из европейских стран лицам необходимо соблюдать 10-дневную самоизоляцию, сообщает в субботу агентство BNS.

С учетом уровня заражения коронавирусом с понедельника применяется ограничения свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия. Показатель Ватикана - 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует 10-дневное ограничение свободы передвижения.

С 11 января 2021 года ограничение передвижения не распространяется на прибывающих в Эстонию из Европейского Союза и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей.

В соответствии со списком, утвержденным Советом ЕС, в Эстонию можно въезжать из Австралии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии. Для лиц, прибывающих из Южной Кореи и Японии, действует десятидневное ограничение свободы передвижения.

Действующие в Эстонии ограничения пересматривают раз в неделю по пятницам, новые ограничения вступают в силу в понедельник следующей недели.