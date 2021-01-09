Прокуратура расследует обстрел боевиками бригады, выполнявшей ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк"

В Донецкой области начато расследование по факту обстрела боевиками бригады, выполнявшей 8 января ремонтные работы на поврежденном водопроводе "Горловка-Торецк".

Как сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что 8 января 2021 года около 11:00 в районе пгт Пивденное Донецкой области представителями незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов осуществлен обстрел бригады, которая выполняла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецк". Через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, противник снова открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщалось, 4 января было временно прекращено водоснабжение 5 городов Донецкой области (г.Торецк, г.Железное, пгт Пивничное, пгт Пивденное и частично пгт Щербиновка, около 38 тыс. жителей) из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецк" диаметром 900 мм.

8 января, специалистам КП "Компания "Вода Донбасса" не удалось выполнить ремонтные работы на водоводе "Горловка – Торецк", так как дважды был нарушен режим "тишины" (в том числе с применением гранатомета) со стороны российских наемников.