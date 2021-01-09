Мэр Тернополя: полиция начала массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантина, нас заставляют закрыть город

Мэр Тернополя Сергей Надал заявляет, что правоохранители начали массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантинных правил, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может ввести локдаун в Тернополе с 11 января.

"Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей", - написал Надал на странице в Facebook.

По информации мэра, правоохранители не будут допускать детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела.

"Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича. Я хочу заявить, что в Тернополе воевать с полицией никто не будет. Я не имею права рисковать людьми и городом", - подчеркнул мэр.

Кроме того, Надал сообщил, что в эти выходные запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской областной государственной администрации.

"Очень вероятно, что они отменят решение городской комиссии и таки введут локдаун в Тернополе с 11 января", - написал мэр.

Как сообщалось, ранее Надал сообщил, что в городе наблюдается уменьшение роста заболеваемости COVID-19, поэтому городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение не вводить дополнительные карантинные ограничения с 8 января.

Позже Надал заявил, что в случае роста количества больных город "перейдет в режим жесткого карантина".

С 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.