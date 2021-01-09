Во Львовской области зафиксировали 63 нарушения требований локдауна

63 нарушения зафиксировали сотрудники полиции во Львовской области за первые сутки усиленного карантина, начавшегося 8 января, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в области.

"На протяжении первых суток с начала "карантина зимних каникул" полицейские Львовской области обнаружили 63 нарушения карантинных требований и составили административные материалы относительно нарушителей", – сказано в сообщении.

В полиции Львовской области созданы дополнительные мобильные группы, которые реагируют на нарушения карантинных ограничений предпринимателями, перевозчиками и гражданами.

"Мы проводим профилактическую и разъяснительную работу с руководителями и сотрудниками субъектов предпринимательской деятельности и гражданами. Но если нарушители отказываются прекратить правонарушения, то привлекаем их к ответственности, предусмотренной законодательством", – цитируют в сообщении замначальника ГУ Нацполиции во Львовской области Дмитрия Михальца.