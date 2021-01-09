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11:34 09.01.2021

В ВСУ за сутки еще 44 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки еще 44 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выявили 44 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 9 января в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 1 265 человек", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, из 44 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 36 человек.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего за время пандемии выздоровели 13 263 человека, летальных случаев - 38. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 49 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 846 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 961 человек, умерло 80 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #всу #covid_19
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