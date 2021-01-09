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11:21 09.01.2021

В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 344 человек

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В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 344 человек

В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 344 человек, 15 ранее заболевших скончались, 448 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 344 больных коронавирусом. 15 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2067 летальных случаев от вируса", - написал Кличко на странице в Facebook.

Подтвержденных случаев заболевания на сегодня 116 813. Так, заболели: 188 женщин, 142 мужчины, 5 девочек от 1 месяца до 17 лет и 9 мальчиков от 15 дней до 17 лет. Заболели, в частности, 17 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил Кличко.

Выздоровели за сутки 448 человек. Всего коронавирус преодолели 42784 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 120, Печерском - 46 и в Днепровском районе - 36 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4846 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7961 человек, умерло 80 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #киев #covid_19 #статистика
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