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11:12 09.01.2021

В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали грабителя

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В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали грабителя

В киевском международном аэропорту "Борисполь" 8 января пограничники задержали злоумышленника, которого за грабеж разыскивали правоохранители Прикарпатья.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, мужчина прибыл в Киев рейсом из Праги. Во время проверки пограничники установили, что этот гражданин Украины находится в розыске.

Выяснилось, что мужчину разыскивали правоохранительные органы Ивано-Франковской области за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.186 УК (грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой).

Задержанного передали сотрудникам Нацполиции для дальнейших правовых действий.

Теги: #грабитель #задержание #аэропорт
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