В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали грабителя

В киевском международном аэропорту "Борисполь" 8 января пограничники задержали злоумышленника, которого за грабеж разыскивали правоохранители Прикарпатья.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, мужчина прибыл в Киев рейсом из Праги. Во время проверки пограничники установили, что этот гражданин Украины находится в розыске.

Выяснилось, что мужчину разыскивали правоохранительные органы Ивано-Франковской области за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.186 УК (грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой).

Задержанного передали сотрудникам Нацполиции для дальнейших правовых действий.