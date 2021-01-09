На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 40 м

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в субботу утром -11°С, видимость - до 40 м.

"По состоянию на 8:20 09.01.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер северный, северо-восточный 2-3 м/с. Температура воздуха -11°С", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве температура воздуха в настоящее время 0°С, местами незначительный снег.

Как сообщалось, в субботу на высокогорье восточной части Карпат сохраняется снеголавинная опасность (3 уровень).