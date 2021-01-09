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09:21 09.01.2021

В Украине за сутки 4846 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 7961 человек – Степанов

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В Украине за сутки 4846 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 7961 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 846 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 961 человек, умерло 80 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 января 2021 года. В частности, заболели 168 детей и 176 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 411 человек; летальных случаев - 80; выздоровело – 7 961 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 8 января зафиксировано 5 676 случаев COVID-19,  7 января выявлено  8 997 новых инфицированных коронавирусом, 6 января сообщалось о 6 911 случаях инфицирования COVID-19, 5 января министр проинформировал о 5 334 новых случаях, 4 января сообщалось о 4 158 случаях, 3 января в Украине было 4 576 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 110 015 человек, 19 668 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 786 305 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

Сейчас в Украине COVID-19, по данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), болеют 304 041, что на 3 195 меньше, чем днем ранее.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 4 918, информирует СНБО.

 

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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