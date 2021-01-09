Российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Подавляющее большинство обстрелов осуществлены вооруженными формированиями Российской Федерации в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, на Приазовье, неподалеку Водяного противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций с различного вооружения: минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Водяное, что у Донецка, враг несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Помимо этого в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открыли провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета неподалеку Южного в направлении рабочей бригады, осуществлявшей ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецкое". Во избежание жертв, рабочая бригада была немедленно выведена из района обстрела, работы прекращены.

"С начала текущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/