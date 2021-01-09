События

05:32 09.01.2021

Трамп заявил, что его не заставит замолчать блокировка аккаунта компанией Twitter

1 мин читать
Трамп заявил, что его не заставит замолчать блокировка аккаунта компанией Twitter

Отключение компанией Twitter личного аккаунта Дональда Трампа не заставит его замолчать, сообщил Белый дом, ссылаясь на заявление президента.

"Нас замолчать не заставят!", - говорится в заявлении Трампа.

Он обвинил Twitter в том, что тот ориентируется на "левых радикалов" и полностью отказался от принципа свободы слова.

По словам Трампа, он "предвидел, что такое случится", поэтому не только надеется использовать другие соцсети для доведения своей информации, но и планирует создать собственную новостную платформу.

Ранее Twitter объявил о решении бессрочно заморозить личный аккаунт президента США Дональда Трампа, так как счел его публикации способными спровоцировать насилие.

"По итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами, мы решили пойти на бессрочную блокировку аккаунта", - говорится в сообщении компании.

В нем поясняется, что такое решение продиктовано "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Ранее ряд других американских соцсетей принял похожие решения Недовольство их владельцев вызвали недавние публикации Трампа, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на недавней акции протеста в Вашингтоне.

Теги: #президент #сша #твиттер #реакция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:12 09.01.2021
Twitter решил бессрочно заморозить аккаунт Трампа

Twitter решил бессрочно заморозить аккаунт Трампа

00:01 09.01.2021
Минюст выдвинул обвинения против участников беспорядков в Вашингтоне

Минюст выдвинул обвинения против участников беспорядков в Вашингтоне

23:14 08.01.2021
Байден заявил, что не собирается вмешиваться в споры о необходимости объявления Трампу импичмента

Байден заявил, что не собирается вмешиваться в споры о необходимости объявления Трампу импичмента

22:49 08.01.2021
Байден призывает сенат побыстрее утвердить его кандидатов на ключевые должности

Байден призывает сенат побыстрее утвердить его кандидатов на ключевые должности

21:55 08.01.2021
Объявить Трампу импичмент не получится – сенатор

Объявить Трампу импичмент не получится – сенатор

20:11 08.01.2021
Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар

Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар

19:31 08.01.2021
США могут включить Alibaba и Tencent в "черный список" - СМИ

США могут включить Alibaba и Tencent в "черный список" - СМИ

18:49 08.01.2021
Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

18:42 08.01.2021
Задержанному при штурме Конгресса США потребовался переводчик на русский язык

Задержанному при штурме Конгресса США потребовался переводчик на русский язык

17:59 08.01.2021
Конгрессмены-демократы работают над ускоренным объявлением импичмента Трампу

Конгрессмены-демократы работают над ускоренным объявлением импичмента Трампу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ расследует ввоз контрабандной вакцины от коронавируса для украинских чиновников - СМИ

В Великобритании новый антирекорд: скончались свыше 1,3 тыс. человек с коронавирусом

Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Задержанному при штурме Конгресса США потребовался переводчик на русский язык

В метро Киева предупредили, что могут ограничивать вход на станции для соблюдения карантинных мероприятий

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,9 млн - университет Хопкинса

На Буковине зафиксировали 147 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

ЕС до конца января может выдать разрешение на применение вакцины AstraZeneca

Кипр на три недели ужесточает карантинные меры для борьбы с коронавирусом

СБУ расследует ввоз контрабандной вакцины от коронавируса для украинских чиновников - СМИ

В Великобритании новый антирекорд: скончались свыше 1,3 тыс. человек с коронавирусом

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу – сводка

В Лондоне разыскивают продавца поддельной вакцины от COVID-19

Режим повышенной опасности введен в Лондоне из-за COVID-19

Спасатели и полиция разыскивают потерявшегося рыбака на Харьковщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА