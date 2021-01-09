На Буковине зафиксировали 147 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 147 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 209 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в пятницу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 8 января, за сутки зарегистрировано 147 новых случаев инфицирования Covid-19, 209 человек выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 41 363 человека, 31 134 выздоровели, 808 – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 282 образц4.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/