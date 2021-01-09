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00:01 09.01.2021

Минюст выдвинул обвинения против участников беспорядков в Вашингтоне

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Минюст выдвинул обвинения против участников беспорядков в Вашингтоне

Федеральные обвинения выдвинуты против четверых человек, которые были среди ворвавшихся в здание Капитолия в Вашингтоне ранее на этой неделе, сообщает в пятницу американский телеканал Fox News.

Один из них - Ричард Барнетт - был взят под стражу в городе Литтл-Рок (штат Арканзас) после того, как в интернете стала вирусной фотография, на которой он запечатлен в кабинете спикера палаты представителей Нэнси Пелоси сидящим в кресле. При этом одну ногу он положил на стол. Сам Барнетт в эфире местного радио рассказал, что попал в кабинет Пелоси случайно, когда искал туалет.

Комментируя сам кадр, Барнетт сказал: "Я сидел за своим столом. Я плачу налоги, я патриот. Это не ее стол, мы дали ей этот стол в пользование".

Еще один человек - Лонни Коффман - обвиняется в хранении двух пистолетов, штурмовой винтовки и 11 бутылок с зажигательной смесью, а также произведенного кустарно напалма.

В отношении Марка Леффингуэлла выдвинуты федеральные обвинения в том, что он осознанно проник территорию, доступ на которую ограничен, а также напал на сотрудника правоохранительных органов.

Четвертый - Кристофер Майкл Албертс - также обвинен в незаконном проникновении на территорию Капитолия вооруженным. У него обнаружены полностью заряженный девятимиллиметровый пистолет "Таурус", и еще одна дополнительная полная обойма.

Албертс заявил в полиции, что пистолет ему необходим для самообороны, и что он не собирался использовать его для того, чтобы причинять кому-либо вред.

Всего ФБР США распространило фотографии 40 человек, которых продолжают разыскивать после событий в среду. При этом ФБР просит людей помочь в определении правонарушителей.

По данным министерства юстиции США, всего обвинения выдвинуты пока против 15 участников беспорядков в Вашингтоне.

Теги: #сша #минюст #протесты
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