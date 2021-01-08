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23:14 08.01.2021

Байден заявил, что не собирается вмешиваться в споры о необходимости объявления Трампу импичмента

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Байден заявил, что не собирается вмешиваться в споры о необходимости объявления Трампу импичмента

Избранный президент США Джо Байден заявил, что Конгресс сам должен решать, следует ли отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа.

"Пусть Конгресс сам решает, что ему следует предпринять", - сказал он, отвечая на вопрос CNN.

Байден добавил, что давно считает Трампа "плохим президентом", и именно поэтому в своё время выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства.

Ранее сообщалось, что конгрессмены-демократы на следующей неделе намерены попытаться быстро объявить импичмент Трампу, чтобы тот ушёл от власти, не дожидаясь инаугурации Байдена 20 января.

Демократы считают, что Трамп несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне и потому не должен оставаться на посту президента.

Теги: #сша #трамп #импичмент #байден
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