События

22:49 08.01.2021

Байден призывает сенат побыстрее утвердить его кандидатов на ключевые должности

1 мин читать
Байден призывает сенат побыстрее утвердить его кандидатов на ключевые должности

Избранный президент США Джо Байден в пятницу призвал сенаторов поторопиться с утверждением кандидатов на ключевые посты в его администрации.

"Я надеюсь, что теперь сенат примет меры, чтобы как можно быстрее и честнее провести процесс утверждения этих назначений", - сказал он в ходе выступления.

Байден пояснил, что особенно он заинтересован в быстром назначении госсекретаря, главы Пентагона, министра финансов и министра внутренней безопасности. "Я выдвинул кандидатов на эти должности еще в ноябре", - напомнил он.

Издание The Hill отмечает, что, скорее всего, в ближайшие дни сенат не утвердит ни одного кандидата, предложенного Байденом, и ко дню инаугурации 20 января у избранного президента не будет ни одного утвержденного сенатом члена администрации. Пока что в рабочем графике сената есть только одни слушания: 19 января на вопросы сенаторов, как ожидается, ответит Лойд Остин, которого Байден предложил назначить главой Пентагона.

Теги: #сша #байден #призыв #сенат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:01 09.01.2021
Минюст выдвинул обвинения против участников беспорядков в Вашингтоне

Минюст выдвинул обвинения против участников беспорядков в Вашингтоне

23:14 08.01.2021
Байден заявил, что не собирается вмешиваться в споры о необходимости объявления Трампу импичмента

Байден заявил, что не собирается вмешиваться в споры о необходимости объявления Трампу импичмента

21:55 08.01.2021
Объявить Трампу импичмент не получится – сенатор

Объявить Трампу импичмент не получится – сенатор

20:11 08.01.2021
Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар

Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар

19:31 08.01.2021
США могут включить Alibaba и Tencent в "черный список" - СМИ

США могут включить Alibaba и Tencent в "черный список" - СМИ

18:49 08.01.2021
Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

18:42 08.01.2021
Задержанному при штурме Конгресса США потребовался переводчик на русский язык

Задержанному при штурме Конгресса США потребовался переводчик на русский язык

17:59 08.01.2021
Конгрессмены-демократы работают над ускоренным объявлением импичмента Трампу

Конгрессмены-демократы работают над ускоренным объявлением импичмента Трампу

07:55 08.01.2021
Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A

Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A

04:57 08.01.2021
Минюст США: Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования обвинений в мошенничестве

Минюст США: Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования обвинений в мошенничестве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ расследует ввоз контрабандной вакцины от коронавируса для украинских чиновников - СМИ

В Великобритании новый антирекорд: скончались свыше 1,3 тыс. человек с коронавирусом

Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Задержанному при штурме Конгресса США потребовался переводчик на русский язык

В метро Киева предупредили, что могут ограничивать вход на станции для соблюдения карантинных мероприятий

ПОСЛЕДНЕЕ

Кипр на три недели ужесточает карантинные меры для борьбы с коронавирусом

СБУ расследует ввоз контрабандной вакцины от коронавируса для украинских чиновников - СМИ

В Великобритании новый антирекорд: скончались свыше 1,3 тыс. человек с коронавирусом

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу – сводка

В Лондоне разыскивают продавца поддельной вакцины от COVID-19

Режим повышенной опасности введен в Лондоне из-за COVID-19

Спасатели и полиция разыскивают потерявшегося рыбака на Харьковщине

ЕС до конца января может выдать разрешение на применение вакцины AstraZeneca

Великобритания разрешила применение вакцины Moderna от коронавируса

Два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА