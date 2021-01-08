СБУ расследует ввоз контрабандной вакцины от коронавируса для украинских чиновников - СМИ

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту возможного ввоза в Украину лекарств под видом вакцины от коронавируса, сообщает интернет-издание "Суспильне" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и использовали ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - говорится в сообщении, на официальном сайте интернет-издания "Суспильне" в пятницу вечером.

Сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины внесены в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года.

Как сообщалось ранее, по информации бизнесмена Михаила Бродского, партия вакцины Pfizer была тайно завезена в Украину чартерным бортом 29 или 30 декабря 2020 года. Он предположил, что вакцину, скорее всего без растаможки, пронесли через "Зал официальных делегаций", "прикрываясь паспортом какого-то народного депутата".