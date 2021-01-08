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19:44 08.01.2021

В Великобритании новый антирекорд: скончались свыше 1,3 тыс. человек с коронавирусом

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В Великобритании новый антирекорд: скончались свыше 1,3 тыс. человек с коронавирусом

Британские медики за сутки зафиксировали смерть 1 тыс. 325 пациентов с коронавирусом COVID-19, что стало наихудшим показателем в стране за время пандемии, сообщает The Guardian.

Речь идет о пациентах, скончавшихся максимум спустя 28 дней после заражения COVID-19, поясняет газета.

Кроме того, за сутки в стране выявили еще около 68 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В общей сложности в Великобритании выявили примерно 3 млн случаев заражения COVID-19, почти 80 тыс. человек скончались от последствий заражения.

В последние недели ситуация в стране осложняется быстрым распространением нового штамма коронавируса.

Теги: #данные #великобритания #коронавирус
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